Tarihin, doğanın ve denizin buluştuğu, Türkiye’nin önde gelen turizm kentlerinden birisi olan Didim’de yaz sezonu için hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, ilçede bulunan sahillerde düzenleme ve temizleme çalışmaları gerçekleştirildi. Kentin en gözde turizm bölgelerinden olan Altınkum Plajı, 2,5 Koy, Beyaz Kum Plajı başta olmak üzere tüm sahillerde kum eleme ve serme çalışmaları gerçekleştirilerek, düzenlemeler yapıldı.

Belediye ekiplerince vatandaşların yoğun olmadığı, gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan çalışmalar, günün ilk ışıklarına kadar devam etti.