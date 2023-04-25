Didim bugün bir ilke sahne oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Kadın ve Aile Danışma Merkezi, başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun katılımıyla açıldı. Özlem Çerçioğlu’na açılışta belediye başkanları ve CHP parti üyeleri eşlik etti. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde Didim Belediyesi tarafından yiyecek ve içecek ikramlarının yanı sıra canlı müzik ziyafeti verildi.

Törene, açılış konuşmalarıyla start verildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve CHP Aydın Milletvekili ve Milletvekili Adayı Hüseyin Yıldız bir konuşma gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Çerçioğlu, “Size 13’üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgisini ve selamını getirdim” dedi.

Çerçioğlu: "14 Mayıs’tan sonra Türk kadını hak ettiği yere gelecektir"

Çerçioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Değerli Didimliler, değerli kadınlarımız! Kadın ve Aile Danışma Merkezi’nde başta Sayın Didim Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kadın ailenin temelidir, direğidir. Mutlaka kadınlarımız ekonomik ve sosyal hayatın içinde olmak zorundalar. Ne kadar zorluk çektiğimizi hepimiz biliyoruz. Bunları tek tek anlatmak istemiyorum. Her yıl yüzlerce kadın, bir erkek tarafından -üzülerek ifade ediyorum- hayatını kaybediyor. Önümüzdeki seçimlerden sonra Türk kadını hak ettiği noktaya gelecektir. Bundan hiç kimsenin bir şüphesi olmasın.”

Konuşmasında Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman kadınların yanında olduklarını belirten Çerçioğlu, özellikle kadın kooperatiflerine çok önem verdiklerini söyledi. Çerçioğlu şöyle konuştu:

“Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik çok sayıda projemiz var. Özellikle Aydın, tarım ve turizm bölgesi olduğu için -malum tarımda çekilen sıkıntıları biliyorsunuz- özellikle girdi maliyetlerinin çok yüksek olması, süt hayvanlarının kesilmesi gibi.. Buradan yola çıkarak biz Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımıza, kadın çiftçilerimize küçükbaş hayvan hibe ediyoruz. Onlar yoğurt, süt, peynir elde edip onları pazarlarda satıyorlar. Ayrıca ulaştığımız kadın kooperatiflerin ürettiği ürünleri Aydın'da Ege Et şubelerinde satışa sunuyoruz, Aydın halkıyla buluşturuyoruz. Kadınlarımız kazandıkları parayla çocuklarını, özellikle kız çocuklarını okutuyorlar. Onun için ben binlerce teşekkür ediyorum kadınlarımıza. İyi ki varız, iyi ki varız, iyi ki varız. Daha güzel günlerde, daha güzel baharda buluşmak üzere. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

"10 Mayıs'ta tüm vatandaşlarımızı Atatürk Kent Meydanı'na bekliyoruz"

Özlem Çerçioğlu, önümüzdeki ay Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın'a gelme planıyla alakalı olarak da açıklama yaptı. Çerçioğlu, "13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, Aydın'a geliyor. 10 Mayıs'ta saat 13.30'da Atatürk Kent Meydanı'nda miting olacak; şu an için tarih böyle. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Atabay: "Kadınlarımıza hukuki, sosyolojik ve psikolojik yardımlarda bulunacağız"

Açılıştan önce Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay da bir konuşma yaptı. Atabay, “Didim’de bir ilk olacak olan Kadın ve Aile Danışma Merkezi’nin açılışını yapıyoruz. Eminim ki burada kadınlarımıza her türlü hukuki, sosyolojik ve psikolojik yardımlarda bulunacağız. Toplumumuzda kadınlarımız çok önemli. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Bu güçle her türlü zorluğu yeneceğimize inanıyorum” dedi.

Açılışta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, CHP Aydın milletvekili ve milletvekili adayı Hüseyin Yıldız, CHP Aydın İl Yönetimi, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İyi Parti Genel Merkez Koordinatörü Mustafa Gürpınar, CHP Didim Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Başkanları, Millet İttifakı ortakları temsilcileri, Didim Belediye Başkan Yardımcıları, Didim Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Gaziler Derneği Başkanı katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Didim Belediye Başkanı Atabay, açılışın ardından vatandaşlara etli pilav ve ayran servisi yaptı.

Aydın Valisi yoğun programından dolayı katılım gösteremedi

14 Mayıs öncesi yoğun seçim çalışmaları nedeniyle Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mucittin Böcek açılışa katılamayarak, ‘Hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

Didimli kadınlar merkezin açılışını sevinçle karşıladı

Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nin açılışına kadınların katılımı yoğundu. kent09.com.tr olarak merkezle ilgili düşüncelerini sorduğumuz kadınlar, merkezin büyük bir ihtiyacı karşılayacağını, en yakın zamanda buraya geleceklerini ifade etti.

O kadınlardan biri Kahramanmaraş'tan gelen depremzede vatandaş Emine hanımdı. Merkezin açılışından çok mutlu olduğunu belirten Emine Hanım, daha önce hiç böyle bir merkeze gitmediğini belirtti. "Eğer burada kalırsam mutlaka bu merkeze gelmeyi düşünüyorum” dedi.

Dört yıldır Didim'de yaşayan Fadime Kaya da Büyükşehir'in çalışmalarını çok beğendiğini belirterek Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Fadime Kaya, "Çok mutluyum. Merkeze mutlaka geleceğim. Daha önce hiç böyle bir merkeze gitmedim ben de, merak ediyorum" dedi.

Haber: Ebru Paksoy