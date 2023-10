Mahalle sakinlerinin katıldığı toplantıda, 1989 yılında yapılan 1/5000’lik ve 1/1000’lik imar planlarının uygulanarak parselasyon çalışması yapılması konusu değerlendirildi. Uygulanması gereken imar planları hakkında yurttaşlara bilgi veren Belediye Başkanı Halil Arda, “Sizin yaşadığınız bu bölgenin 1/5000’lik ve 1/1000’lik planları 1989 yılında yapılmış. Gaziemir Belediyesi’nin şu an yaptığı yeni bir plan yok. 1989 yılında plan yapılmış ve askıya çıkmış. Yani buranın planı yapılmış ve şu an yapılabilecek hiçbir şey yok. Sizlerin bu alanlar tarla iken yaptığınız evler, imar planlarına uygun değil. Mal sahiplerinin, yeni ruhsatlı bina yapılabilmesi için 1/1000’lik plana uygun parselasyon çalışmasının yapılması yönünde müracaatları var. Bu çalışma yapılırsa mal sahipleri arsa tapularını alacak ve evlerini yapabilecekler. Bu parselasyon çalışmasının yapılması bölgeye değer katacak, sizlerin de malları daha çok değerlenecek” diye konuştu.



Yurttaşların taleplerini dinleyen, sorularına tek tek cevap veren ve imar planlarının uygulanması ile yaşanacak süreç hakkında mahalle sakinlerine bilgi veren Başkan Arda, şunları söyledi:



“Mevcut planlara göre 354 sokak, evlerin üstüne denk geliyor. Bu evler bir gün yıkılıp yenisi yapılmak istenirse geri çekilerek yapılabilecek. Siz yıkmadığınız sürece sizin evleriniz yerinde kalır. Hiç kimsenin evini yıkmak, sizinle karşı karşıya gelmek gibi bir derdimiz yok. Ancak, ruhsatlı evlerini yapmak için parsel çalışmasının yapılmasını isteyen yurttaşlarımız var. Bunların sizinle konuşulması, sizin bilgi sahibi olmanız bence çok kıymetli. Bilgi sahibi olmak en doğal hakkınız. Buradaki en büyük korku ‘Evlerimiz yıkılacak mı?’ korkusu. Kimsenin evinin yıkılacağı yok. Yeni parsel çalışmasına göre toprağınızdan yüzde 45 kaybedeceksiniz. Komşularınızla şuyulandırılacaksınız. Çünkü sizin elinizdeki toprak imarlı bir arsa değil, siz bir tarlada hissedarsınız. Bu imar planıyla toprağınızın metrekaresi azalacak. Evlerinizi siz yıkmadığınız sürece kimsenin yıkma şansı yok. Ancak buradan geçecek 20 metre genişliğindeki yol yapıldığında, üstünde kalan evler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılarak yıkılabilir. Bu bölgenin imar planları 1989 yılında yapılmış ve onaylanmış. Yani Gaziemir Belediyesi’nin yaptığı yeni bir imar planı yok.”