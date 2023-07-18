Aydın’ın Efeler ilçesinde park sorunu gündeme gelirken vatandaş “Biz nerede yürüyeceğiz?” Dedi. 

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Yol kenarlarına park edilerek yayaların, engellilerin, bebek arabalarının geçişini engelleyen araçlar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. 

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Bazı sürücülerin açık otoparklara para vermemek için araçlarını kaldırımlara park etmeleri nedeniyle yayalar trafik akışının olduğu yollardan yürüyor. Aydın’ın birçok yerinde oluşan bu park sorununa yetkililerden bir çözüm bulunamıyor. Kaldırımların otopark olmadığını hatırlatan vatandaşlar, Aydın Emniyet Müdürlüğü Trafik şube müdürlüğü ekiplerinden ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden bu konuda yardım istedi.

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Yayaların kullanması gereken kaldırımda park eden araçların kaldırmasını ya da cezai işlem uygulamasını gerektiğini söyleyen vatandaşlar bu konunun biran önce çözüme kavuşmasını istiyor.

Haber: Berna Aydın 