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Düzce’de polisten kaçmaya çalışan kişi ayağından vuruldu Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Geçtiğimiz akşam meydana gelen bir uygulamada üzerinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunan şahıs gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından uyuşturucuyu temin ettiği E.B.’nin isimini vermesi üzerine gece geç saatte harekete geçen Akçakoca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı E.B.’yi ikamet ettiği evde yakaladı.

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