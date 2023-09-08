Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kentteki çalışan anne-babalar ve çocuklarına en büyük armağanlarından olan gündüz bakımevlerinin sayısı artıyor. Efeler’deki çocukların ikinci evi haline dönüşen gündüz bakımevlerinin 5’incisi, 11 Eylül Pazartesi günü saat 18.00’de Kurtuluş Mahallesi Sağlık Caddesi Numara 25’te düzenlenecek olan törenle hizmete açılacak.

Tüm Efeler halkını açılışa davet eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Çocuklarımızın eğlenerek öğrendiği güvenli eğitim yuvalarımızın sayısını artırmaya devam ediyoruz. Hizmete sunacağımız 5’inci Gündüz Bakımevi’nin kurdelesini gelin hep birlikte keselim” diye konuştu.