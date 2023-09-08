Efeler Belediyesi’nin 7 Eylül Kurtuluş Günü dolayısıyla hazırladığı bir dizi etkinlikte ise 101 yıl önceki efe ruhu kentin sokaklarında tarih ve sanatla hayat buldu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Efeler halkı belediyenin düzenlediği Kurtuluş Yürüyüşü’nde bir araya geldi. Saat 17.30’da Kozdibi Meydanı’nda başlayan coşkulu yürüyüşte binlerce vatandaş al yıldızlı bayrakları ve adımlarıyla Başkan Atay’a eşlik etti. Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Kent Meydanı, Sevgi Yolu ve Batı Gazi Bulvarı güzergâhı takip edilerek yapılan yürüyüşün son durağı, Köprülü-Veysipaşa Mahallesi 1632. Sokak oldu.

Burada Efeler Belediyesi’nin hayata geçirdiği yeni bir projenin açılışı, yürüyüşe katılan binlerce vatandaşla birlikte yapıldı. Kentin tarihini, tozlu sayfalardan çıkararak her an taze kalmasını sağlayacak olan Efeler Tarih Evi’nin açılış töreni, festival havasında gerçekleşti.

Açılışa; İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, Efeler Tarih Evi binasını bağışlayan Fatma Yaşar Karanfil adına aileyi temsilen Necla Büyükçoban, projenin hayata geçirilmesinde katkı sunan isimler Havva Çetintürk, Hüsniye Varhan, Ertuğrul Özdemir ile kentteki siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının temsilcileri ile Efeler Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



AYDIN’IN KURTULUŞ SANAT İLE ANLATILDI



Özel günde özel etkinlikler düzenleyen Efeler Belediyesi, sanatın dilini kullanmayı da ihmal etmedi. Efeler Tarih Evi’nin kapılarının açılmasından önce Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun tiyatro atölyesi eğitmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan, Yazar Ahmet Zeki Muslu’nun “Mor Cepkenliler” romanından uyarlama “Baltaköylü Kadınlar” adlı sokak tiyatrosu sahnelendi.



“İYİ Kİ TARİHE VE KÜLTÜRE ÖNEM VEREN BAŞKANIMIZ VAR”



Açılış öncesi kürsüye çıkan Köprülü-Veysipaşa Mahallesi Muhtarı Murat Aksoy Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın her zaman yanlarında olduğunu söyleyerek teşekkürlerini ileterek Efeler Tarih Evi’nin mahallelerinde açılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Efeler Tarih Evi’nin düzenlenmesinde emek veren isimlerden olan Hüsniye Varhan ise; “Değerli Başkanım Mehmet Fatih Atay’a çok teşekkür ediyorum. Yörük Ali Efe’nin kızanı Abdullah Çavuşun torunuyum ve gurur duyuyorum. Bu gururdan dolayı çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Bize bu imkânı verdiğiniz için sağ olun başkanım” diyerek duygu ve düşüncelerini ifade etti. Projenin gerçekleşmesinde yoğun emek harcayan bir diğer isim olan Havva Çetintürk ise şu sözlerle Efeler Tarih Evi’nin önemini anlattı; “Bugün kutlu bir gün, bugün Efeler’in günü… Öncelikle bize bugünleri armağan eden başta Ulu Önder Atatürk ve bu topraklar uğruna canını veren şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Ne mutlu bize kurtuluş destanı yazan Efeler torunuyuz. Ne mutlu bize tarihini, kültürünü bilen bir başkanımız var. Bu başkan, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay. Geçmiş ve gelecek nesil arasında tarih ve kültür köprüsü kuran başkanımız Efeler Tarih Evi projesiyle bir ilki gerçekleştirdi. Tarih evi bizim kültürel mirasımız. Tarih evi hazırlanırken annelerimizin çeyiz sandıkları açıldı. Başta evi bağışlayan merhum Fatma Karanfil’in, annem Makbule Çetinkaya’nın ve arkadaşımız Hüsniye Varhan’ın çeyizleri ile Ertuğrul Özdemir’in eşyaları dünü bugüne bağladı. Bu yolda bize destek olan, evde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Olmazsa olmaz bir teşekkürüm de başkanıma. Sayın başkanım bize her konuda yol gösterdiniz, önder oldunuz. Kurtuluş günümüz kutlu olsun.”



BÜYÜKÇOBAN: “UNUTULMAZ BİR GÜN”



Evi bağışlayan merhum Fatma Karanfil’in kızı Necla Büyükçoban ise duygu dolu sözlerinde şu ifadelere yer verdi; “Annemin 1942 yılında gelin olarak girdiği bu evde bizim de ömrümüzün yarısı geçti. Vararlı bir işte kullanılarak hemşehrilerimizin faydalanacağı, şehrimizn ve kültürümüzün tanıtılacağı bir hizmet olması için Efeler Belediyesi’ne bağışladık. Adlarını yaşatıyor olmaktan son derece huzurluyuz. Açılışın böylesine önemli bir gün olan Aydın’ın kurtuluşuna denk getirilmesiyle unutulmaz bir gün yaşıyoruz. Umarım annem ve babamın da ruhları haberdar olmuştur, ruhları şad olsun. Başta Efeler Belediyesi, Başkanımız Mehmet Fatih Atay olmak üzere yapımında ve düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.



BAŞKAN ATAY: “ÇOK ALIŞKIN DEĞİLİZ”



Konuşmasının başında açılış törenine katılan İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş’a teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Karakaş’a şu sözlerle seslendi; “Sayın vekilim hoş geldiniz, bize şeref verdiniz. Çok alışkın değiliz, bizim hiçbir açılışımıza vekillerimiz gelmiyor siz geldiniz, çok teşekkür ederiz. Onur duyduk, gurur duyduk.”



“ÖZGÜN BİR YER OLDU”



Sözlerinin devamında Başkan Atay şöyle konuştu; “Aydın’ın kurtuluşunu sizlerle birlikte kutladığımız için çok mutluyuz. Bu özel günde anlamlı bir açılış için bir araya geldik. Öncelikle bu binayı, bu değerli proje için bağışlayan merhum Fatma Karanfil’e teşekkür ediyor, rahmetle anıyoruz. Ailesi adına Sayın Necla Büyükçoban ve yakınlarına da teşekkür ediyorum. Efeler Tarih Evi’ne emeği geçen, gönüllü olarak bu güzelliğe el verenlere de çok teşekkür ediyorum. Efeler Tarih Evi kentin belleğini hem dijital hem de çeşitli eşya ve objelerle gelecek nesillerin hizmetine sunan özgün bir yer oldu. Kendi alanlarında ilçemiz için çok değerli hizmetleri olan hemşehrilerimizin anlatımlarından oluşan ‘Sözlü Tarih Kayıtları’mızı da burada izleme şansınız olacak.



“GÖREVDEKİ EN MUTLU GÜNLERİMİ YAŞIYORUM”



Efeler’de yaşamanın çok büyük bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Başkan Atay; “Ne mutlu ki sizlerin desteği ile belediye başkanlığımın en mutlu günlerini yaşıyorum. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekleştirdiğimiz her projenin sizler tarafından sahip çıkılması, sürdürülebilir olması çok önemlidir. Kentimize, Efeler’imize kalıcı eserler ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki, bizim dedikoduyla işimiz olmaz. Dedikodu, çalışmayan ve iş üretmeyen insanların işidir. Ben ve ekibim gecesini gündüzüne katarak Efeler’e hizmet eden, çocuklardan gençlere, kadınlardan tüm vatandaşlarımıza kadar herkesin yaşamına dokunan hizmetleri hayata geçiriyoruz. Projelerimizi sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.



MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE GELDİ



Konuşmasında yakın zamanda hayata geçirilecek projelerden de bahseden Başkan Atay, tarih vermeyi de ihmal etmedi. Peşi sıra gelecek açılış takvimini açıklayan Atay, “11 Eylül’de yeni gündüz bakımevimizi açacağız. 20 Eylül’de yeni kitap kafemizi açacağız. 25 Eylül’de İmamköy’de yapımını tamamladığımız Doğa Otel’imizi açacağız. 29 Eylül’de Efeler’de ilk defa yapılacak olan 62 yazarın geleceği, geniş kapsamlı Kitap Günleri’ni düzenleyeceğiz. 29 Ekim’de, Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılı kutlamalarında tıpkı şimdi olduğu gibi kentimiz için çok önemli bir ilki gerçekleştireceğiz. Kuvayımillîye Anı Evi’ni hizmete açacağız ve Cumhuriyet’imizin 100’üncü yıl anıt heykelimizin açılışını yapacağız. Yörük Ali Efelerin, Albay Şefik Akerlerin Kuvayımillîye’nin kahramanlarını yaşatmak, aziz hatıralarını gelecek nesillerle buluşturmak bizler için gurur verici bir duygudur” diye konuştu.



“ÖNCÜ BELEDİYE OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”



Bir yerel yönetimi sıradanlıktan ayıran en önemli şeyin kentin tarihine, kültürüne, sanatına ve eğitimine yaptığı katkı olduğunu vurgulayan Efeler Belediye Başkanı Atay, “Ne mutlu ki bu alanda fark yaratan öncü bir belediye olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler yanımda oldukça ve bizlere güç verdikçe Efeler’i marka bir kent yapma yolculuğumuz taçlanarak devam edecektir. Kurtuluşumuzun en büyük mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve sevgiyle anıyorum, Efeler Tarih Evi’mizin ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize katıldığınız için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun” ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Efeler Tarih Evi’nin yapımında katkılarından dolayı Hüsniye Varhan, Havva Çetintürk ve Ertuğrul Özdemir’e teşekkür plaketi verildi. Daha sonra Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini keserek Efeler Tarih Evi’nin kapılarını hizmete açtı.