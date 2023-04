Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçede yaşayan otizmli bireylerin ücretsiz eğitim görebilmeleri için hizmete açtığı Otizm Yaşam Merkezi, özel bireyler için engelleri tek tek aşıyor. Merkezde eğitim alan bireyler; aileleri, arkadaşları ve çevreleri ile daha iyi ilişkiler kurmanın yanında sosyal yaşama da her geçen gün daha fazla adapte oluyor.



"Renkleri onların gözünden görmek beni çok mutlu etti"

Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi’nde İZOT ile birlikte sahne alan özel bireyler imkan verildiği zaman nasıl işler gerçekleştireceklerini gözler önüne serdi. Konserden önce düzenlenen resim sergisinde otizmli bireylerin kaleme aldıkları eserler beğeniye sunuldu. Farklı teknikler kullanılarak çizilen resimler büyük beğeni topladı. Sergiyi eşi Güneş Atay ile birlikte gezen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Otizm Yaşam Merkezi’mizi hizmete açmadan önce daha proje halindeyken bu çocuklarımızın harika işler yapacağına emindim. Şimdi bu resimleri görünce inanın çok duygulandım. Renkleri onların gözünden görmek beni çok mutlu etti” dedi.





Hem eğlendiler hem de eğlendirdiler

Konserde ilk olarak Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi Orkestrası sahne aldı. Otizmin hastalık değil bir farklılık olduğunu söyleyen özel bireyler Başkan Atay’a kendilerine sundukları imkan için teşekkür ettikten sonra konsere İstiklal Marşı ile başladı. Arkadaşım Eşek, Hayat Bayram Olsa, Fikrimin İnce Gülü, Çökertme gibi farklı tarzlardan klasikleşmiş şarkıları başarıyla seslendiren orkestranın coşkusuna dinleyiciler de ortak oldu. Hep bir ağızdan söylenen şarkılar ve zeybek gösterisiyle samimi ve keyifli anlar yaşandı.





İzmir Marşı hep bir ağızdan söylendi

Etkinliğin ikinci yarısında sahneye çıkan ve 217’nci konserini Efeler’de veren İZOT ise Türk ve Dünya klasiklerini seslendirerek dinleyicilere müzik ziyafeti verdi. Konserin sonunda İzmir Marşı’nı birlikte söyleyen her iki orkestraya Başkan Atay ve eşi Güneş Atay da sahnede eşlik etti.



"İşte bu sevginin gücü"

Sanatçılara çiçek takdim eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Dünyada en büyük güç sevgidir. Eğer sevgi yüreğinizde varsa başaramayacağınız, elde edemeyeceğiniz hiçbir şey olamaz. İşte bu sevginin gücü. Bu çocuklarımız sizlerin sevgisiyle, bizim sevgimizle bunu başardılar. Bu sevgimiz daha da büyüyecek, daha da birlikte olacağız, daha mutlu olacağız, bu mutluluklarımızın daha üstüne çıkacağız. Başarılarınızın devamını diliyor” diye konuştu.



"Bu teşekkürü etmek boynumun borcuydu"

Otizm Dernekleri Federasyonu Başkanı Ergin Güngör ise yaptığı konuşmasına, henüz 18 ay önce açılmasına rağmen verdiği eğitimlerle özel bireylerin gelişimine katkı sağlayan Otizm Yaşam Merkezi’nin eğitmenleri, veliler ve Başkan Mehmet Fatih Atay’a teşekkür ederek başladı. Güngör konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Türkiye’de otizmlilere tahsis edilmiş böylesi güzel bir merkez ve böylesi güzel insanlar tarafından işletilen öğretmenler, idareciler ve her şeyden önemlisi her halükarda onların arkasında olan böyle kıymetli bir başkana sahipsiniz. Buradan büyük işler çıkacağını ben hissediyordum iki elim kanda olsa buraya gelirdim, bu teşekkürü etmek de benim boynumun borcuydu. Bu güzellikleri çoğaltmak için yerel yönetimlere, merkezi yönetime iş düşüyor. Bu ülke inşallah bir gün her tarafta kavuşur ve otizmliler de bütün haklarına sahip olurlar. Ellerinize sağlık başkanım”