Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, öğrenmenin eğlence ile keyifli hale gelmesini ve edinilen bilgilerin pekiştirilmesini sağlıyor. Sezar şifreleri, hilbert küpü gibi çeşitli eğitici oyun grupları; bilim meraklılarının özgün fikirler ile problem çözmelerine yardımcı oluyor. Efeler’in eğitim turizminin başkenti olma hedefine de katkı sunan park, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda öğrenci ve eğitmeni ağırlamayı sürdürüyor. Parkın yeni ziyaretçileri Bozdoğan Fatih İlkokulu’nda eğitim gören 4’üncü sınıf öğrencileri oldu. İki grup halinde parka gelen yüz öğrenci ve öğretmenleri, parkta bulunan eğitici oyuncaklar hakkında bilgilendirildi. Daha sonra oyuncaklarla oynayan çocuklar, deneyimleyerek ve eğlenerek yeni bilgiler edindi.



Öğrenciler ve öğretmenleri, Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’nı hizmete sunduğu için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti.,