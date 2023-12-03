Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Âlâ, yoğun yağış dolayısıyla selden etkilenen Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'ni ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.BURSA (İGFA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Âlâ, Tirilye'de yaşamın normale döndürülmesi için başlatılan seferberlik sonrasında vatandaşları ziyaret etti.

Tirilye Mahallesi Muhtarı Süleyman Alkız'ın yanı sıra Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İlçe Başkanı Orhan Samast ve partililerin eşlik ettiği ziyarette Âlâ, Tirilyelilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Esnafı ve vatandaşları ziyaret eden Milletvekili Efkan Âlâ, "Milletimizle aynı yöne bakıyoruz. Derdi ile dertleniyor, sevinciyle sevinç duyuyoruz. Allah beterinden korusun" diyerek, mahallede bazı noktalarda devam eden ekiplerin çalışmalarını da inceledi.

Milletimizle aynı yöne bakıyoruz. Derdi ile dertleniyor, sevinciyle sevinç duyuyoruz. pic.twitter.com/Nx7gThA7bU— Efkan Âlâ (@efkanala) December 2, 2023

Hatırlanacağı gibi 30 Kasım Perşembe gecesi yaşanan sağanak yağış, Mudanya'nın Tirilye Mahallesi’nde hayatı olumsuz etkilemiş, AFAD'ın tespitlerine göre de Tirilye'deki taşkında 63 iş yeri, 21 ev ve 33 araçta maddi zarar oluşmuştu.