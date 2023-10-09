Belediye Başkanı Ömer Günel öncülüğünde modern ve konforlu yollara sahip bir turizm kenti yaratmak için durmaksızın çalışan Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi’nde toplam 13 bin 300 metrekare alanı daha yenilemek için kollarını sıvadı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak eskiyen taşların söküm işlemini tamamladığı Kutlu, Küçükyağcı, Muhtar M. Özcan, Bayramoğlu, 6651, Uyar ve Bavik sokaklarda kilit parke döşeme çalışmalarına başladı. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmanın bir sonraki etabında ise ekipler Davutlar Mahallesi’nde yer alan İbrahim Saka ve Kazım Dirik sokaklarda kilit parke döşeme çalışmalarını sürdürecek.