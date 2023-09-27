Kuşadası Belediyesi tarafından kentin farklı mahallelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Ömer Günel’in öncülüğünde tüm mahallere eşit ve kaliteli hizmet götürmek için mesai yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ege Mahallesi’nde Alparslan Türkeş 1’inci etap ve 415’inci sokakları geçtiğimiz haftalarda toplam 5 bin 600 metrekare kilit parke taşla kapladı.



Kilit parke çalışmasının tamamlanmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şimdi de bölgede Alparslan Türkeş 2’inci etap, 438, 418 ve 401’inci sokakları yaklaşık 20 bin metre kare sıcak asfaltla kaplamak için harekete geçti. Söz konusu sokaklarda, eskiyen zeminin trimer kazısı yöntemiyle sökülmesinin ardından asfaltlama çalışmalarına vakit kaybedilmeden başlanacak. Öte yandan Ege Mahallesi’nde ekipler, kış hazırlıkları kapsamında belirlenen noktalarda yağmur suyu hattı ızgarası imalatı da yapıyor.

