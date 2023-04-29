Her Cuma Işıklı da Ömer’in yeri restoranda sahne alan İsmoş dün gece Aydınlılarla bir araya gelerek unutulmaz bir gece yaşattı. Yeni repertuvarı ile sahneye çıkan İsmoş yine sesi ve renkli kişiliği ile dinleyenleri kendine hayran bırakmayı başardı. Yepyeni şarkılarla dinleyenleri büyüleyen İsmoş sahneden herkese teşekkür ederek şunları söyledi, “ Uzun bir süre sahneye ara verdim. Sizler için kısa ama benim için 45 gün sahneden ayrı kalmak sanki 45 yıl gibi geldi. Bu arada tabi ki boş durmadım. İlkokul çocukları gibi her gün dersime iyi çalıştım ve yepyeni repertuvar ile sizlerle bir araya geldim. Sizlerle bir arada olmak benim için çok ama çok ayrı bir duygu. Sizleri özlemişim ve sizlerle birlikte olmayı çok seviyorum iyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum” dedi.

Işıklı Ömer’in yeri restoran işletme sahibi Ömer Arslan duyduğu memnuniyeti şu şekilde dile getirdi, “ Yaklaşık 4 buçuk yıldır İsmoş ile birlikte her Cuma akşamı bütünleşti. Aydınlıların inanılmaz şekilde Cuma akşamlarını beklemesi ve coşkunun doruklara ulaşması bunun kanıtıdır. Artık öyle bir hale geldi ki sadece Aydınlılar çevre illerden gelenlerde var. Kemikleşmiş bir müşterisi olan İsmoş söylediği şarkıların yanı sıra samimi bir ortamda olması ve gelen müşterilerin Aile olması bunun en güzel yanlarından bir olmuştur. Haftanın iki günü Cuma ve Cumartesi canlı müzik yapıyoruz. Gelen talepler üzerine Pazartesi ve Perşembe günleri hariç haftanın 5 günü canlı müzik yapma planımız var. Meze çeşitlerimiz ve özellikle meşhur olan kavurmanın tadına bakmaya herkesi bekliyoruz” dedi.



İsmoş’un sahne aldığı mekânların isimleri ve günleri şu şekilde; Cuma Işıklı Ömer’in Yeri Restoran. Cumartesi Kuşadası Nihavent. Pazar Uşak Savalya Restoran. Salı Efeler Edesa Restoran. Çarşamba Nazilli Doğa Bach. Perşembe Didim İki Tek sahne.

Haber: Cemil Ağırbaşer