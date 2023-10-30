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Kayseri Melikgazi'de Cumhuriyet için fener alayı

Kayseri Melikgazi'de Cumhuriyet için fener alayı

Bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 4,4 oranında artarak 74,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 105,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 113,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 89,1 değerini aldı.

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