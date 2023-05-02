İYİ Parti Aydın 2. Sıra Milletvekili Adayı Ahmet Ertürk, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Ahmet Ertürk, bugün Efeler Ziraat Odası Başkanlığı, Polat Makina ve Aymas Galericiler Sitesi'nde ziyaretler yaptı. Ahmet Ertürk’e ziyaretlerinde İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner ve İlçe Başkanı İlhan Adıyaman da eşlik etti.

Aymas esnafı, piyasanın gün gün değişmesinden ve insanların artık araba değil, bisiklet bile alamadığını belirtti.

Hayvancılık ve çiftçilikle uğraştığı için sıkıntıları en iyi bilenlerden biri olduğunu söyleyen Ahmet Ertürk, “Bizim iktidarımızda en büyük desteğin çiftçilere verilmesi için çalışağım” diye konuştu.