Seçim çalışmaları kapsamında Aydın’ın 17 ilçesinde ziyaretler gerçekleştiren CHP Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Çalışkanlığıyla Aydınlıların takdirini kazanan Karakoz’un bugünkü durağı Bozdoğan ilçesi oldu. Karakoz burada ilk olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata tohumlarından yetiştirilen fidelerin dağıtım etkinliğine katıldı.

Evrim Karakoz’a CHP Aydın İl Başkan Yardımcısı Burak Yılmaz, CHP Bozdoğan İlçe Başkanı Hasan Karayer ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Demokrat Parti Bozdoğan İlçe Başkanı Ayhan Işık, CHP Bozdoğan İlçe Kadın Kolları Başkanı Cemile Çakır ve Yönetimi, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Deniz Kanat ve Yönetimi ve meclis üyeleri eşlik etti.

Bozdoğan muhtarları ile bir araya geldi

CHP Aydın Milletvekili Adayı Karakoz, fide dağıtımının ardından Bozdoğan genelinde bulunan mahalle muhtarları ile buluştu. Onlara Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını iletti.

Renkli görüntülere sahne olan buluşmada Karakoz, muhtarlar ile istişarelerde bulunarak sorun ve taleplerini dinledi, Millet İttifakı tarafından hazırlanan Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde yer alan vaatleri anlattı.

Geçmişte bulunduğu görevler sırasında mahalleleri ve Bozdoğan için yaptığı çalışmalardan dolayı Karakoz’a teşekkür eden muhtarlar, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek sözü verdi.

“Kemal Kılıçdaroğlu’nu 14 Mayıs’ta Çankaya Köşkü’ne göndereceğiz”

Bozdoğanlı muhtarlara desteklerinden ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Karakoz, “Bugün Aydınımızın güzide ilçesi Bozdoğan’da bir kez daha gördük ki halkımızın aydınlık yarınlar için umudu var. Umudun adı olan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 14 Mayıs’ta Çankaya Köşkü’ne göndereceğimizden eminiz. Cumhuriyetimizin 2’nci yüzyılına hemşehrilerimizin desteğiyle yön verecek, güzel ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalışacağız” dedi.

Karakoz, muhtarlar ile buluşmasının ardından Bozdoğan çarşı ve sanayisinde ziyaretler gerçekleştirdi. Beraberindeki heyet ile birlikte Bozdoğanlılar ile buluşan Karakoz’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Haber: Ebru Paksoy