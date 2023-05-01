İyi Parti Aydın Milletvekili Adayı Ahmet Ertürk, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Ahmet Ertürk, Kuyucak’ta ziyaretlerde bulundu.

Ertürk, Horsunlu mahallesinde pazar ziyareti yaparak esnaflara hal hatır sordu. Alışveriş yapan vatandaşlar ile konuştu.

Daha sonra Kuyucak’ın Azizabat mahallesinde her yıl düzenlenen keşkek hayrına katıldı. Azizabat’ta ayrıca esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Ertürk, esnafın sesine kulak verdi

Ahmet Ertürk'ün pazar esnafı ile yaptığı sohbetlerde vatandaşlar, sorunlarına çözüm istedi. Ziyaretleri sonrasında açıklama yapan Ertürk, “Pazar esnafı dertli. İnsanlar artık tane ile almaya başladı. ‘Alım güçü düştüğü için eskiden pazarda kazandığımız paranın yarısını kazanamaz, sattığımız ürünün yarısını satamaz hale geldik’ diye serzenişte bulundular” dedi.

Ertürk ile sohbet eden tarım işcisi kadınlar da “Bir günlük yevmiye ile bir kilo et alamaz olduk, boşuna çalışıp boşuna yoruluyoruz” diye konuştu.

Haber: Ebru Paksoy