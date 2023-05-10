Seçim çalışmaları kapsamında Aydın’ın doğusundan batısına her gün çok sayıda ilçede ziyaret gerçekleştiren İYİ Parti Aydın 2. Sıra Milletvekili Adayı Ahmet Ertürk, görenleri performansına hayran bırakıyor. Ahmet Ertürk, dün Bozdoğan ilçesini ziyaret etti.

Bugüne kadar binlerce vatandaşla bir araya gelen vekil adayı Ahmet Ertürk, Aydın’da çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmıyor.

Çiftçilik ve besicilik ile uğraştığı için esnaf ve vatandaşların sıkıntılarını en iyi bilenlerden olan Ahmet Ertürk, yaptığı ziyaretlerde ilgi ve sevgiyle karşılanıyor.

Ahmet Ertürk, Bozdoğan’da pazarda esnaf ve vatandaşlar ile sohbet etti. Onların sorunlarını dinleyen, bunlara çözümlerini sunan Ertürk, iktidara gelmeleri halinde hemen harekete geçeceklerini söyledi.

Ahmet Ertürk, Bozdoğan’da kahve ziyaretleri de yaptı. Burada Millet İttifakı’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Ertürk, vatandaşlar tarafından ilgiyle dinlendi. Bozdoğanlıların seçimler hakkındaki düşüncelerini de dinleyen Ertürk, kendisine gösterilen sevgi ve ilgi nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

Vatandaşlar, Ertürk’e seçimde destek vereceklerini söyleyerek başarılar diledi.

Ertürk, ziyaretlerine Saadet Partisi İlçe Teşkilatı ile devam etti. Akabinde Efeler ilçesi Ceştepe mahallesinde çalışmalarını sürdürdü.