14 Mayıs seçimlerine iki hafta kala ziyaretlerine hız kesmeden devam eden İyi Parti Aydın Milletvekili Adayı Ahmet Ertürk, bugün Köşk ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Esnaflarla bir araya gelmek için Köşk sokaklarında dolaşan Ahmet Ertürk, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Pek çok vatandaşın Ertürk’e “Hoş geldiniz” demek için sokağa çıktığı görüldü. Vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Ertürk, partisi için 14 Mayıs’ta destek istedi.

Pazarı ziyaret eden ve esnaflarla sohbet eden Ahmet Ertürk, seçim çalışmaları hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Köşklü vatandaşlar, Ertürk’ün ziyaretinden memnun olduklarını söyleyerek İYİ Parti’ye destek mesajları verdi. Vatandaşların ekonomik sorunlardan dert yanması üzerine Ertürk, 14 Mayıs’tan sonra sorunları çözmek için kolları sıvayacaklarını söyledi.

İyi Parti Aydın 2. Sıra Milletvekili Adayı Ahmet Ertürk’e ziyaretleri sırasında İYİ Parti İlçe Başkanı Davut Yağcı ve Ziraat Odası eski Başkanı Veli Tuna da eşlik etti.

Haber: Ebru Paksoy