Bir milletin 100 yıllık dirilişinin suya vurulan mührünü yansıtan TCG Anadolu Gemisi, bundan 100 yıl önce işgalci Yunan askerinin denize döküldüğü İzmir limanında görücüye çıktı.

Dosta güven, düşmana korku salan dünyanın ilk SİHA gemisi olma özelliği taşıyan TCG Anadolu Gemisi’ni yakından görmek isteyenler saatlerce kuyrukta beklemeyi göze alarak yollara düştü.

Binlerce vatandaş görmek için geldi

Aydın, Muğla, Denizli, Afyon, Uşak ve Manisa’dan gelen binlerce vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin onur abidesi olan gemiyi gezerek unutulmaz anlar yaşadı.

7’den 70’e hemen herkesi duygulandıran TCG Anadolu Gemisi’ni görmeye gelenlerden biri de 83 yaşındaki Erzurumlu Hatice nine.

İlerlemiş yaşına rağmen üşenmeden yollara düşüp bu tarihi ana tanıklık etmek istemiş. Tıpkı 100 yıl önce vatan savunması için yollara düşüp al bayrak uğruna canını ortaya koyan Erzurumlu Nene Hatun gibi.

“Allah başımızdan eksik etmesin”

İlerlemiş yaşına aldırış etmeden kuyruğa geçip beklemeye koyulan Hatice nine, böylesi bir eseri ülkeye kazandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua üstüne dua ediyor.

“Allahıma şükür ki böyle bir adam başımıza gelmiş bunları yapmış” diyen Hatice nine, “Bizim için güzel bir hatıra. Allah başımızdan eksik etmesin, hayırlı can sağlığı versin, huzur ve mutluluk versin” sözleriyle de 14 Mayıs’ta oy kullanacaklara AK Parti iktidarının 21 yılda Türkiye’ye kazandırdıklarını gözlerinin önünden geçirip mührü vurmaları çağrısında bulundu.

Haber: Ebru Paksoy