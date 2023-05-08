AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Büyük İstanbul Mitingi”ni değerlendirdi. Resmi rakamlara göre 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı mitingin aynı zamanda 14 Mayıs seçimlerinin bir müjdesi olduğunu belirten Ökten, “Feraset sahibi bu aziz millet kararını vermiştir” dedi.

“14 Mayıs’ta milletimiz gereken cevabı verecek”

Erdoğan’ın mitingdeki söylemlerine de yer veren AK Parti Aydın İl başkanı Gökhan Ökten, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan mitingde, ‘Terör örgütleri ile beraber gezen Kılıçdaroğlu’na biz bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Geçtiğimiz asırda Vecihi Hürkuş’un gayretlerini gömdükleri Atatürk Havalimanı’na, şimdi de TEKNOFEST’i gömmek istiyorlar. Gömdürmeyeceğiz’ diyerek alanı dolduran yüzbinlerce kişiye hitap etti. 14 Mayıs'ta milletimiz, 6’lı masa ve diğer ortakları HDP’ye gereken cevabı sandıkta verecektir” dedi.

"9 Mayıs'ta mitinge davetlisiniz"

Aydınlıları 9 Mayıs Salı günü düzenlenecek olan Erdoğan mitingine davet eden AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Efeler diyarı Aydın’dan terör örgütünün uzantısı HDP ile iş birliği yapan başta CHP olmak üzere 7’li masaya meydandan cevap vermeye çağırdı.

Haber: Ebru Paksoy