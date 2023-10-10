Kuşadası Belediyesi'nin yatağa bağımlı, yaşlı veya engelli olmaları nedeniyle ev işlerini ve kişisel bakımlarını yapmakta güçlük çeken vatandaşlar için oluşturduğu Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Evde Bakım Birimi çalışmalarını sürdürüyor. Planlama ve saha personeli olmak üzere toplam 19 kişiden oluşan ekip, 444 71 14 numaralı telefon üzerinden Güvercin Masaya yapılan başvurular doğrultusunda belirlenen ihtiyaç sahibi kişileri evlerinde ziyaret ederek ev temizliklerini ve kişisel bakımlarını yapıyor. Sunduğu hizmetlere berber ve kuaförü de ekleyen Evde Bakım Birimi’nin çalışmaları takdirle karşılanıyor. Günde ortalama 30 evi ziyaret eden birim, ayrıca gördükleri tadilat ve tamirat işlerini Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerine bildiriyor.

“TEK BAŞIMA BU İŞLERİ YAPAMAZDIM”

Evde Bakım Birimi’nin temizlik hizmetinden faydalanan 83 yaşındaki Zekiye Ulu, “Kuşadası Belediyesi’nin Evde Bakım Birimi’nden evimdeki temizlik işleri için destek alıyorum. Gelen ekiplerden çok memnunum. Hepsi çok güler yüzlü. Tek başıma bu işleri yapamazdım. Bu nedenle hepsine çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir hizmet sunduğu için Başkanımız Ömer Günel ve Kuşadası Belediyesi’ne de çok teşekkür ederim” diye konuştu.