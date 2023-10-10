Hayata geçirdiği projelerle fark yaratan Çeşme Belediyesi yeni bir projeyi daha Çeşmeliler’in hizmetine sundu. Söz verdiği projeleri tek tek gerçekleştiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Dalyan’da Soğuk Hava Deposu’nun yapımını kısa sürede tamamlayarak ilçeye kazandırdı. 70 metrekare alanda 2 adet, +4 derece soğuk oda ve 1 adet, -18 derece derin dondurucu odadan oluşan soğuk hava tesisi Su Ürünleri Kooperatifleri tarafından kullanılacak.

Üreticiye verdiği destekle bu alanda önemli bir atılıma imza atan Başkan Oran, soğuk hava tesisinin depolama sorununu çözmek amacıyla hayata geçirdiğini belirterek, “Soğuk hava tesisi ile üreticinin emeği değer kazanacak. Üreticilerimiz ürünlerini getirerek burada depolayabilir, istifade edebilir. Amacımız sadece depolama değil, üreticilerimizin ürünlerini daha değerli halde pazara sunmak istiyoruz. Denizlerin zenginliğiyle bizleri buluşturan tüm balıkçılarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Çeşme’de balıkçılığı güçlendirecek, denizin bereketini yıl boyunca sürdüreceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.