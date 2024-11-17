Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 50’nci yılını dolduran F-4E 2020 savaş uçakları, 50’nci yıla özel olarak Türk Bayrağı ile boyandı.ANKARA (İGFA) - Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 50’nci yılını dolduran F4-E Phantom savaş uçağı 50’nci yıla özel olarak Türk Bayrağı ile boyandı.

Türk Bayrağı’nın yanı sıra, Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını, keskin bakışlarını ve önemini hiçbir zaman yitirmeyen “İstikbal göklerdedir” sözünü de taşıyan tasarım, siyah F4-E Phantom II üzerinde harika bir görüntü oluşturdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Eskişehir'de 111. Filo Komutanlığı'ndan havalanan Türk Bayrağı ile boyanan savaş uçağının hazırlık ve uçuş görüntülerine yer verdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımız bünyesinde 50’nci yılını dolduran F-4E 2020 savaş uçaklarımız, 50’nci yıla özel olarak Türk Bayrağı ile boyandı. #turkishphantom ????????#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Kjos2DaQr3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2024

McDonnell Douglas F-4 Phantom II, McDonnell Douglas Firması tarafından ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri Donanması için geliştirilmiş, tandem iki koltuklu, çift motorlu, tüm hava koşullarına uygun, uzun menzilli süpersonik, 3. nesil[1] jet önleme ve avcı-bombardıman uçağıdır.