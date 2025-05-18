Karadeniz Su Sporları Kulübü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Ordu Büyükşehir Belediyesi adına kulaç attı.

ORDU (İGFA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Karadeniz Su Sporları Kulübü sporcularından Cem Eroğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesi için Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu ile Hoynat Adası arasında anlamlı bir yüzme gerçekleştirdi.

Yüzme öncesi sporcu Cem Eroğlu açıklamalarda bulunarak “Ordu’muzun gençlerine örnek olmayı istiyoruz” dedi.

Sporcu Eroğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Bugün bu etkinliği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapıyoruz. Ordu’da bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Mükemmel coğrafyasıyla Yason ve Hoynat arasında yüzeceğim. Ordu’da gençlerin bu tür sporlara katılmasını örnek olmak istiyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi bize bu etkinlikte katkısı çok büyük. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Güler’e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.”

7 KM’LİK ZORLU PARKURU BAŞARI İLE TAMAMLADI

Antrenör eşliğinde Yason’dan sabah saatlerinde start alan Eroğlu, Karadeniz’in serin sularında kulaç attı. 7 km’lik zorlu parkuru sporcu Cem Eroğlu 2.5 saatte başarıyla tamamladı.

PARKUR SONUNDA TÜRK BAYRAĞI’NI DALGANLANDIRDI

Hoynat Adası’na varan Eroğlu parkur bitişinde günün anlam ve önemini vurgulama için Türk Bayrağı’nı gururla dalgalandırdı.