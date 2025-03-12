Türk iş dünyasının ve futbolunun tanınmış isimlerinden, eski Fenerbahçe futbolcusu ve Dervish Restaurant’ın sahibi Salim Görür, 10 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.abdpost.com / ABD (İGFA) - Türk iş dünyasının tanınmış isimlerinden ve Dervish Restaurant’ın sahibi Salim Görür, 10 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Uzun yıllar boyunca iş dünyasında gösterdiği başarılar ve topluma sağladığı katkılarla tanınan Salim Görür, özellikle yardımseverliği ve insanlara olan desteğiyle biliniyordu.

New York’ta kurduğu Dervish Restaurant ve sahip olduğu akaryakıt istasyonları ile önemli bir girişimci olarak tanınmış olan Görür, aynı zamanda New York Belediyesi ve polis departmanına catering hizmeti sunan bir şirketin de sahibiydi.

Cenaze Namazı 15 Mart'ta Kılınacak

Görür’ün cenaze namazı, 15 Mart 2025 tarihinde Brooklyn Kırım Türkleri Camii’nde saat 09:00’da kılınacak ve ardından defin işlemleri gerçekleştirilecek.

Salim Görür’ün Hayatına Genel Bir Bakış

Salim Görür, 1942 yılında Ankara’nın Altındağ ilçesinde doğdu. Yedi çocuklu bir ailenin ferdi olarak büyüyen Görür, çocukluk yıllarını Altındağ Telsizler’de geçirerek futbola burada ilgi duymaya başladı. 1968 yılında, dönemin rekor transfer ücreti olan 650 bin liralık bir anlaşma ile Fenerbahçe’ye transfer oldu ve burada önemli bir futbolculuk kariyerine imza attı.

1972 yılında New York’a taşınan Görür, burada Dervish Restaurant’ı kurarak girişimcilik hayatına adım attı. Manhattan’da 3 bin 300 metrekarelik bir alan üzerinde faaliyet gösteren restoran, kısa sürede büyük başarı kazandı. Aynı zamanda üç akaryakıt istasyonu ve catering şirketi ile de iş dünyasında kendini kanıtladı.

Görür, New York’ta 100 kişilik doğrudan istihdam sağlamış ve Türkiye’den inşaat malzemesi ihracatı yapan bir şirket kurmuştu.

Futbolculuk ve girişimcilik kariyerindeki başarılarıyla tanınan Görür, Türk iş dünyasına önemli katkılarda bulunmuştu.