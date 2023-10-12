Seferihisar Belediyesi, yaş almış ve engelli vatandaşların daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla, fiziksel aktivite programı başlatıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evde Sosyal Destek Birimi tarafından hayat geçirilecek projeyle, ilçede yaşayan ve sosyal yönden dezavantajlı, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı vatandaşların yaşam aktivitelerinin artırılması amaçlanıyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyenler 444 7 743 (252) ve 0549 805 88 61 numaralı telefonlardan Evde Sosyal Destek birimiyle iletişime geçerek, detaylı bilgi alabilecekler.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Türkiye’de birçok belediyeye örnek olan projelerine bir yenisini eklemekten gurur duyduklarını belirterek, “Özellikle dezavantajlı durumda olan, engelli ve yaş almış vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” diye konuştu.