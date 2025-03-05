International Junior Cup yıldız adayları kampı, geleceğin futbol starlarını Antalya’da buluşturacak. 50’yi aşkın kulüpte forma giyen gençler, Türkiye’ye hünerlerini sergileyecek.ANTALYA (İGFA) - Türk futboluna birçok yıldız kazandırmak için yola çıkan, önemli futbol adamları ile antrenörlerin buluşma noktası olan International Junior Cup yıldız adayları için geri sayım başladı. 1-3 ve 4-6 Nisan tarihleri arasında iki güçlü organizasyonla kapılarını açacak olan futbol şöleni, Antalya’nın Kemer ilçesindeki Viking Hotel’de yapılacak.

BURSASPORX.COM FARK YARATACAK

Yurt dışı ve içinden birçok önemli kulüp altyapılarının akın ettiği organizasyonda 50’yi aşkın kulüpte forma giyen genç yetenekler, hünerlerini sergilerken, futbol dünyasının önemli isimleri de binlerce geleceğin yıldızını yerinde keşfetme şansına sahip olacak.

Organizasyonun medya ayağını ise Bursa’nın en çok etkileşim alan spor haber sitelerinden bursasporx.com yürütecek.

Özel röportajlar, programlar, maçlardan en güzel kareler ve canlı yayınlarla bursasporx.com da futbolseverlere büyük bir hizmeti sunmuş olacak.

RESİTAL YAŞANACAK

Bursa’dan da takımların yer alacağı organizasyonla ilgili konuşan International Junior Cup organizasyonu Bursa Bölge Sorumlusu Mehmet Şengeldi, futbol dünyasının marka etkinliklerinden birisine imza atılacağını kaydederken, “ Türk futbolunun geleceği olan genç yetenekler Antalya’nın Kemer ilçesinde hepimize resital yaşatacak.

Ailelerin de buluşacağı etkinlik büyük bir festivale dönüşecek. Katılım gösteren tüm kulüplere başarılar diliyorum. Ramazan Bayramı’nı da içine alan 1-6 Nisan tarihleri arasındaki International Junior Cup Football Stars’la birlikte geleceğin yıldızları parlayacak” açıklamasında bulundu.