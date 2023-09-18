Aydın Valisi Yakup Canbolat 18 Eylül Gaziler Günü mesajında, "Ülkemizin her karış toprağına terlerini ve kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı olan, Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aziz milletimizin Atatürk’e şükran ve minnetinin ifadesi olarak 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanının verildiği 19 Eylül tarihi ’Gaziler Günü’ olarak kabul edilmiştir. Bu tarih, aynı zamanda gazi ve şehitlerimize duyduğumuz minnet ve saygının da açık bir göstergesidir. Şehitlik ve Gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan Gazilerimiz, cesaretin ve fedakarlığın sembolleri, ülkemizin medarı iftiharıdır. Şehit ve gazilerimizin ortaya koydukları azim ve kararlılıkla ulusal varlığımız elde edilerek bu günlere kadar ulaşılmıştır. Bundan sonra da, kahraman gazilerimizin emanetine asla leke sürdürmeyecek, onların aziz hatırasını ilelebet yaşatacağız. Bize miras bıraktıkları Cumhuriyetimizi birlik ve bütünlük içinde koruyacak, ülkemizi elbirliğiyle daha da güçlendireceğiz. Bu minnet ve şükran duyguları içinde, bugün de, aynı azim ve kararlılıkla milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koyan güvenlik güçlerimizi; bu uğurda gazi olmuş, şehitlik mertebesine erişmiş kahramanlarımızı saygıyla anıyorum. İstiklal mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ’Gazi’ unvanı verilişinin yıldönümü vesilesiyle, şanlı tarihimizin mimarları olan tüm şehitlerimizi, tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyor, saygılar sunuyorum" ifadelerine yer verdi.