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Çalışmaları yoğun bir şekilde devam eden Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kaba inşaat çalışmaları yılsonunda tamamlanacakKOCAELİ (İGFA) - Özel bireyleri her yerde ve her zaman destekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, onların sosyal hayata katılımını kolaylaştıracak yatırımları birer birer hayata geçiriyor.

Gebze Millet Bahçesi içerisinde 6 bin 751 metrekare inşaat alanına sahip Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın idaresinde yoğun bir tempoda devam ediyor. Özel bireylerin sosyalleşmesi ve gelişimleri için inşa edilen yapı, hem engelli vatandaşlarımızın günlük yaşam becerilerini kazanacakları hem de özel yeteneklerini sergileyebilecekleri çok yönlü bir merkez olacak.

TUĞLA DUVAR İMALATLARI

Epeyce ilerleme kaydedilen ve yılsonu itibari ile kaba inşaat çalışmalarının tamamlanması planlanan merkezde bodrum katta dolgu imalatı yapılıyor. Zemin kat C, D, F blokta ytong ve tuğla duvar imalatı devam ediyor, E blokta zemin kat döşeme betonu dökülüyor ve H blokta temel demir imalatı devam ediyor. Bahçe duvarları betonarme duvar imalatları sürdürülürken 1. kat tuğla ve gaz beton taksimatına başlandı.

Yapının 2 bin 930 metrekare olarak planlanan zemin katında engelli bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda eğitim almalarını sağlayabilecek atölyeler yer alacak. Buna göre 5 adet otizm grup eğitim odası, 7 adet otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma ve oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu (2 adet havuz güvertesi), 2 adet gündüz bakım odası, 3 adet erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ve 2 adet uyku odası engelli bireylere hizmet verecek.

AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI ATÖLYESİ

2 bin 594 metrekareden oluşan 1. katta ise spor salonu, bay-bayan-engelli soyunma duş, mescit, aile danışmanlığı, psikiyatrı, toplantı odası, arşiv, 4 adet bireysel derslik, yemekhane, mutfak atölyesi, idari personel, aile eğitim birimi, idari sorumlu, elektrik odası, öğretmenler odası, akıl ve zekâ oyunları atölyesi, 5 adet derslik, çok amaçlı salon, kütüphane ve bireysel derslikler yer alacak.