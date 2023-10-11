İletişim Fakültesi öğrencilerinin dijital alanda güçlendirilmesi, mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve öğrencilerin gönüllülük çalışmalarına katılımlarının artırılması amacıyla yapılacak olan programa, toplam 36 İletişim Fakültesi öğrencisi alınacak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesinden İletişim Fakültesi öğrencilerinin alınacağı ve değerlendirme sonucuna göre katılacak öğrencilerin belirleneceği programda ayrıca öğrenciler teorik ve pratik bilgiler doğrultusunda atölye çalışmalarına da katılma fırsatı bulacak.