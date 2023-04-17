Germencik Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Satranç Federasyonu Germencik İlçe Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen turnuva 19 Mayıs Gençlik Parkı Tesislerinde gerçekleştirildi. 3 kategoride süren müsabakalarda 189 öğrenci en iyi hamleyi yapmak için ter döktü. Yapılan satranç turnuvasında 8 yaş altı kategorisinde 1. Musa Utku Alaşık, 2. Ayaz Tufaner, 3. Mustafa Yiğit Duru, 10 yaş altı kategorisinde 1. Bora Savran, 2. Kerem Batu Emer, 3. Ata Alaşahin, 16 yaş altı kategorisinde de 1. Selçuk Emre Çolak, 2. Yaşar Asil Taş, 3. Mustafa Tuğrul Aytekin oldu.

Turnuvada 1. sporcuya 1000 TL, 2. sporcuya 600 TL, 3. sporcuya 400 TL, 4. sporcuya 300 TL, 5. sporcuya da 200 TL ödül verildi.

BAŞKAN ÖNDEŞ SPORCULARI KUTLADI

Turnuvada dereceye girenleri tebrik eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sporculara madalya, kupa ve para ödülünü takdim etti. Turnuvaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Öndeş, “Türkiye Satranç Federasyonu Germencik İlçe Temsilciliği iş birliğiyle hazırladığımız ilçemiz dışından da onlarca genç satranç severin katıldığı Satranç turnuvamız tamamlandı. 19 Mayıs Gençlik Parkı Tesislerimizde gerçekleşen ve 2 gün süren turnuvada derece alan gençlerimizi tebrik ediyor, katılan tüm satranç severlere gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.