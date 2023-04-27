İl Başkanı Gökhan Ökten’in ilk durağı Sultanhisar İlçe Başkanlığı oldu. Gökhan Ökten, İlçe Başkanı Yüksel Yılmazoğlu, Kadın Kolları Başkanı Serap Öztürk, Gençlik Kolları Başkanı Ünal Mert Bayarlar ve parti teşkilatıyla bir araya geldi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, İlçe Başkanlığı’nın ardından fidan işletmeciliği yapan bir firmayı ziyaret ederek işletme hakkında bilgi aldı.

Fidan işletmeciliği ziyaretinin ardından Atça esnafıyla bir araya gelen Ökten, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnaflar ile yaptığı görüşmelerden sonra Atça’da Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na ziyaret gerçekleştirdi. Gökhan Ökten’i, Başkan İsa Durak karşıladı.

Burada CHP seçmenine seslenen Gökhan Ökten, CHP’nin çizgisinden çıktığını söyledi.

Ziyaretleri kapsamında köşke geçen Gökhan Ökten, burada eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ile yemekte bir araya geldi. Ökten, daha sonra ziyaretlerine seçim koordinasyon merkezindeki partililerle devam etti.

Haber: Ebru Paksoy