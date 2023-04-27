Hem kulüp hem de okul sporlarında dereceler Kuyucak'a gelmeye devam ediyor. Kuyucak Belediyespor sporcuları okul sporlarında da başarı yakalıyor. Kuyucak Anadolu Lisesi Genç Kızlar Oryantiring Takımı, Türkiye üçüncüsü olurken, Kuyucak Belediyespor Karate Takımı sporcusu Nuriye Gamze Niyazi Kata Türkiye ikincisi oldu. Kuyucak Cengiz Topel İlkokulu Küçük Kızlar Masa Tenisi takımı da yeni kurulmasına rağmen Aydın’da il üçüncüsü olarak Kuyucak’ta başarıyı sürdürdü.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, “Sporcularımızın yakalamış olduğu başarı ilçemizi gururlandırdı. Kuyucak Belediyesi olarak spora desteğimiz sürecek. Antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik ederim” ifadelerini kullanırken, Kuyucak Belediyespor bünyesinde futbol, voleybol, hentbol, karate, taekwondo, jimnastik, masa tenisi, tenis ve oryantiring branşlarında kurslar devam ettiğini belirtti.