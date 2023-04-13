Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Sultanhisar’da düzenlediği iftara depremzede vatandaşlar da katıldı. Sultanhisarlılar ile iftar yapan Topuklu Efe’ye bir depremzede, “Antakya’da Lütfü Başkan, Aydın’da siz varsınız. Allah sizden razı olsun” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen iftar programları devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun katıldığı iftar etkinliği bugün Sultanhisar ilçesinde yapıldı. İftarda Çerçioğlu’na Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Millet İttifakı Başkanları ve Muhtarlar eşlik etti. Belediye meydanında düzenlenen iftara, yüzlerce Sultanhisarlı vatandaş katıldı.

“Sultanhisar’ın gelini olarak aranızda olmaktan çok mutluyum”

Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu, Belediye Meydanı’na iftar saatinden önce gelerek yemek servisi yaptı. Ezanın okunmasının ardından iftarda bulunan vatandaşları selamladıktan sonra, kadınlar ile aynı masaya oturarak iftar yaptı. Çerçioğlu “Ben Sultanhisar’ın gelini olarak aranızda olmaktan çok mutluyum. Sizleri çok seviyorum. Ne güzel yine hep bir aradayız.” dedi. Yemek sırasında kadınların ilgisi ve sohbetleri yüzleri güldürdü. Bir ara gülüşleri ile geceye renk katan Çerçioğlu ve vatandaşlar arasındaki samimi sohbet görülmeye değerdi. Sultanhisarlı kadınlar, birlikte aynı masayı paylaştıkları Çerçioğlu’na “Biz seni gördüğümüze çok sevindik kızım. Sen hep bizim yanımızda oldun. Seni çok seviyoruz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadın. Yokluğunu hissettirmedin. Allah seni başımızdan eksik etmesin” diyerek övgü dolu sözler dile getirdiler.

Sultanhisar Belediye meydanında düzenlenen iftar programında konuşan Çerçioğlu şu ifadeleri kullandı; “ Hepinizin ramazan bayramını şimdiden kutluyorum. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Büyükşehir Belediyemiz her zaman yanınızda olmaya devam edecek. Dün ve bugün nasıl he birlikte olduysak yarında hep beraber olacağız” dedi.

İftar programlarında canla başla çalışan Aydın Büyükşehir Belediye personeline teşekkür etmeyi unutmayan Topuklu Efe. “ Emeğinize sağlık arkadaşlar. İyi ki varsınız sizleri çok seviyorum” diyerek personelinde gönlünü aldı.

Haber: Cemil Ağırbaşer - Ebru Paksoy



