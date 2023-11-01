Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ı daha sağlıklı ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra önemli bir çevre sorununu daha çözüme kavuşturmak için yoğun mesai harcıyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Hatay’ın 15 ilçesinde ağır yıkımlar sonucu oluşan, hafriyat döküm sahalarının dışındaki moloz ve hafriyatları temizliyor.

Ekipler, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve vatandaşlara daha sağlıklı ve güvenli ortam oluşturmak amacıyla günlük olarak şehrin farklı noktalarında temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir yetkilileri, inşaat atık ve hafriyatların insan sağlığı için doğal yaşam alanlarına bırakılmaması için vatandaşları bu konuya hassasiyet göstermeye davet etti.