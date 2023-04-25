Aydın’da iki dönem belediye başkanlığı yaparak, Aydın şehrini baştan sona imar eden ve halk arasında “Aydını Aydın yaptı” yorumlarına neden olan Efsane Belediye Başkanı Hüseyin Aksu’nun, 2023 seçimlerinde Bağımsız Milletvekili Aday olması ile başlayan süreçte Aksu’nun görülmemiş bir şekilde sürdürdüğü seçim kampanyasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Aksu‘nun seçim otomobilinin üzerine çıkarak halka seslendiği ve selamladığı kampanya büyük ilgi gördü.

Aydınlılar’ın Aksu’ya özlemi coşkuya dönüştü

Aksu’nun sokak sokak dolaşarak yürüttüğü kampanyada evlerden, işyerlerinden, kaldırımlardaki vatandaşlardan büyük bir ilgi gördüğü her yerde görülüyor. Aksu’nun yayınladığı video görüntüleri, herkesi duygulandıracak nitelikte. Vatandaşın Aksu’nun hizmetlerine olan özlemi, adeta bir coşkuya dönüşmüş durumda. Aksu’nun kahvehanelerin önünde durarak seçim arabası üzerinden yaptığı kısa konuşmaların çoğu alkışlarla sona eriyor. Aksu, bu alkışlar karşısında her seferinde “Allah bize, bu alkışlarınızı size hizmet olarak ödemeyi nasip etsin” diyerek ayrılıyor.

“Halk aradan çeyrek asır geçse de hizmetlerimi unutmadı”

Halkın kendisine olan ilgisini değerlendiren Aksu; belediye başkanlığı yaptığı 9 yıl boyunca halka kucak açtığını, tevazu ile yaklaştığını, halkın içinde olduğunu ve onların dertlerine çözümler getirdiğini, çaresiz ve muhtaç durumda olan vatandaşların hayatlarına anlam veren destekler sağladığını söyledi. “Sadece altyapı, yol, şehircilik hizmetleri, parklar, ağaçlar, kültür tesisleri, okullar, resmi daireler, sosyal tesisler, spor tesisleri yapmadık. Doğrudan vatandaşın yanında olduk. Hiç insan ayrımı yapmadık. Sosyal yardım ve hizmetlerini sadece hak edenlere verdik. Torpile, haksız kazanca izin vermedik” diyen Aksu, bunun sonucunda aradan geçen çeyrek asıra rağmen halkın bunları unutmadığını, sokakta karşılaştığında büyük bir sevgiyle kendisini kucaklandığını ifade etti.

“Milletvekili seçilmem için gereken 80 bin oyun üzerine çıktık”

“Bu tablo hizmetlerimizin bize bahşettiği haklı bir mirastır. Siyasetin ilkelerini kaybettiği ve sadece çıkarların ön plana çıktığı, halkın ise gelişen olumsuz ekonomik koşullarda ezildiği bir dönemde, bu mirasın bize geri döndüğünü sadece sokaklardaki çoşkulu sevgi gösterilerinden değil, yapılan anketlerden de; şu anda milletvekili seçilmem için gereken 80 bin oyun üzerine çıktığımızı, halkın bize vekillik görevini layık gördüğünü anlıyoruz” diyen Aksu, halkla iç içe olan bu yüz yüze ve tek başına yürüttüğü çalışmalarına seçimlere kadar gece gündüz devam edeceğini açıkladı.

Haber: Ebru Paksoy