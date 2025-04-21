İETT, tüm işletme ve yatırım çalışmalarını hızla sürdürürken sosyal sorumluluk projelerine de ara vermeden devam ederken bir lisenin bilgisayar laboratuvarı için 25 bilgisayar ve 1 dizüstü bilgisayar desteğinde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İETT, Küçükçekmece’de bulunan Zehra Dalgıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bilgisayar laboratuvarı için 25 bilgisayar, 25 monitör ve 1 dizüstü bilgisayardan oluşan teknik destek sağladı.

Sunulan bu destek, kamu yararı gözetilerek İETT envanterinde yer alan ve aktif olarak kullanılmayan cihazların modernize edilmesiyle, herhangi bir ilave maliyet oluşturulmadan gerçekleştirildi.

Zehra Dalgıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halil İbrahim Güdük, sağlanan destekten dolayı İETT’ye teşekkür etti.

İETT'nin öğrencilerin teknolojiye daha kolay erişimini sağlamak ve eğitim deneyimlerini geliştirmek amacıyla sosyal sorumluluk projelerine önümüzdeki dönemde de devam edeceği kaydedildi.