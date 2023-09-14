Eylül ayı ilçe müftüleri toplantısı İl Müftüsü Hasan Güneş başkanlığında il müftü yardımcılarının ve 17 ilçe müftüsünün katılımıyla Germencik’te düzenlendi. Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş başkanlığında yapılan ilçe müftüleri toplantısında, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 81 il ve ilçe müftülerinin katılımıyla Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri online istişare toplantısı yapıldı. Ayrıca 2023-2024 eğitim öğretim yılında Kur’an kurslarında alınacak önlemler, yapılacak eğitim hizmetleri ve daha önceki toplantılarda alınan kararların değerlendirmesi ile yürütülmekte olan dini ve hayri hizmetler görüşüldü.

İl Müftüsü Hasan Güneş, 2023 2024 eğitim öğretim yılının bütün öğrenci ve öğreticilere hayırlı olması temennisinde bulunarak ilçe müftülerine çalışmalarında başarılar diledi. İl Müftüsü Güneş, Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun’a ev sahipliğinden dolayı ve ilçedeki din hizmetlerinden dolayı şükranlarını iletti.