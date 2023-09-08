Başkan Güler, geçtiğimiz günlerde Çiftlik mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelmiş yeni yapacakları Düğün Salonu yeri için seçimi mahalle sakinlerine bırakmıştı. Mahallelinin talepleri çerçevesinde çalışmalara başlayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, dün yeni düğün salonu inşaatını ziyaret ederek ilk beton döküm işlemini kendisi gerçekleştirdi. Çalışmaları yerinde inceleyen ve proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Güler; "Çiftlik mahallemizde yapımına başlayacağımız Düğün Salonu inşaatımızda, çalışmalara start verdik. Hemşehrilerimizin cemiyetlerini nezih ve modern bir ortamda gerçekleştirebilecekleri yeni düğün salonumuzu en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.