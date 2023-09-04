İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi, ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Engelli, yaşlı ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlarla yakından ilgilendiklerini kaydeden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, “İncirliova olarak biz büyük bir aileyiz. Ailemize en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemesi için çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor. Her gün sahaya çıkan ekipler belediye hizmetinin ulaşmadığı kimsenin kalmaması için çalışıyor. Ziyarette bir araya geldikleri vatandaşlarla yakından ilgilenen ekipler, Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın selamını iletiyor, talepleri dinliyor. İletilen sorunlar ile taleplerin giderilmesi noktasında belediye nezdinde gerekli girişimlerde bulunan ekipler; engelli, yaşlı ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlarla yakından ilgileniyor, ücretsiz hasta servisi, berber ve kuaför hizmetleri de sunuyor.

İncirliova olarak büyük bir aile olduklarını kaydeden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, aileye hizmet etmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek, “Her zaman söylüyorum. Biz İncirliova olarak büyük bir aileyiz. İlçemizde yaşayan 55 bin vatandaşımızın tamamı da bu ailemizin üyesi. Ailemizin hiçbir ferdini de yalnız bırakmamak, ihtiyaç duydukları her konuda yanlarında olmak bizim en büyük görevimiz. Zaten aile olmak da bunu gerektirir. Bu anlayışla Sosyal Hizmetler ekibimiz vatandaşlarımızın daima yanında. Ekibimiz, hane ziyaretlerinde vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinliyor, çözümü için belediyemiz ilgili birimine iletiyor. Engelli, yaşlı ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızla yakından ilgileniyoruz, hasta servisi, berber ve kuaför hizmetlerimizle de daima yanlarında oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kaya, ücretsiz hasta servisi, berber ve kuaför hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların 0256 585 12 24 telefondan 4111 dahili numarasıyla İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi’ne ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

