Yerel sanatçıların seslendirdiği parçalarla Roman Vatandaşlarla birlikte dans eden Başkan Adayı Gökmen, burada yaptığı konuşmasında “ Bizde ayrımcılık yok. Ayrımcılık yapana da yanımızda yer yok. İncirliova’daki tüm vatandaşlarımızla biriz beraberiz seçimden seçime değil her zaman iç içeyiz. Birlikte güzel bir İncirliova için çok çalışacağız. Bizler gönlü güzel insanlarız biliyorum. Halay çekeriz, horon teperiz, zeybek de oynarız, Roman havası da. Roman kardeşlerimle birlikte büyüdüm. Yaşanılan sorunları çok iyi biliyorum. Göreve geldiğimizde sizlerin yıllardır yaşadığı ama bir türlü çözüm üretilmeyen tüm sorunlara çözüm üreteceğime söz veriyorum” dedi.

“Eşit hizmet getireceğiz”

Roman vatandaşların hizmet alma konusunda yıllardır mahrum bırakıldığını vurgulayan Başkan Adayı Gökmen, “Roman Vatandaşlarımız çoğunlukla Hürriyet ve Kurtuluş Mahallesinde ikamet etmektedir. Çocukluğum neredeyse bu mahallede geçti. Buradaki vatandaşlarımız sürekli ötekileştiriliyor. Seçimden seçime hatırlanıyor. Hizmet alma konusunda adaletsizliğe uğruyor. İnşallah göreve geldiğimizde İncirliova’mızın tamamına ve tabi ki siz değerli Roman Kardeşlerimize de eşit şekilde hizmet getireceğiz” dedi.

Romanlar Gökmen’i destekleyecek

Başkan Adayı Gökmen’in konuşmasının ardından yerel sanatçılar sahne aldı. Çalınan müzikle birlikte roman vatandaşlar Gökmen ile birlikte saatlerce dans edip eğlendi. Başkan Adayı Gökmen’in Roman vatandaşlara gösterdiği ilgi ve samimiyetten dolayı teşekkür eden İncirliova Romanlar Kültür Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hafız Şen, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Gökmen’i destekleyeceklerini söyledi.