Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısı, Pera Düğün Salonu’nda yapıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında gerçekleşen toplantıda kentte alınacak yeni deprem önlemleri karara bağlandı. Bu Nisan ayında akademisyenler, deprem uzmanları ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen deprem zirvesinde ortaya çıkan yol haritası İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan 14 maddelik deprem önlemleri kararı oy birliğiyle kabul edildi.



Toplantıda, Davutlar Sevgi Plajı’nda yapımı sürmekte olan Kampinova projesi ile ilgili olarak Habitat Derneği ile protokol yapmak üzere Başkan Ömer Günel’e yetki verildi. Kuşadası Belediye Meclis toplantısında alınan bir diğer önemli karar ise eski belediye hizmet binasının bulunduğu alanda yapımına başlanacak olan kent meydanı projesine, Kuşadası’nın eski belediye başkanlarından Lütfü Suyolcu’nun adının verilmesi oldu. Toplantıda ayrıca Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2022 Mali Yılı Hesabı da kabul edildi.



Başkan Ömer Günel, yeni yapılacak binalarda uyulması gereken kural ve standartları belirleyen kararların kabul edilmesinin ardından 6 Şubat depremlerinin ardından durdurulan inşaat ruhsatlarının yeniden verilmeye başlanacağını söyledi. Kentte uygulanacak deprem önlemlerine ilişkin kararların ortak akılla alınan uygulanabilir kararlar olduğunun altını çizen Başkan Ömer Günel, “Artık kentimiz depreme daha hazırlıklı bir hale gelecek. Ben bu çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayata geçirdiğimiz uygulamanın diğer belediyelere de örnek olacağından eminim” dedi.