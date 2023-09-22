Basın İlan Kurumu 2023 Yılı Müdürler Değerlendirme Toplantısı, Afyonkarahisar’da başladı. Genel Müdür Cavit Erkılınç, Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat ile genel müdürlük birim müdürleri ve il müdürlerinin katıldığı toplantı, 21-24 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Toplantının açılışında konuşan Genel Müdür Erkılınç, Kurumun son dönemde yaptığı atılımlara ve yeni Basın Kanunu’nun önemine değinerek, “Süreli yayın kapsamına alınan internet haber siteleri resmi ilanların yayımlanacağı bir diğer mecra haline geldi. Böylece, resmi ilanların kesilmesi gibi bir durumu önlemiş olduk. Diğer taraftan gazetelerle birlikte internet medyasının da devlet eliyle sübvanse edilmesini sağlayarak gazetecilik mesleğinin devamı yönünde çok önemli bir adım attık. Bunu yaparken de kimilerinin iddia ettiği gibi gazetelerin ilan gelirlerini kesmedik” dedi.

Kurum’un kendi imkanlarıyla geliştirdiği “BİK Analitik” dijital ölçümleme yazılımının 4-5 ay gibi kısa bir sürede çalışır hale getirildiğini hatırlatan Erkılınç, “Sürekli olarak kendini yenilemesi, güncellemesi gereken bir sistemden bahsediyoruz. En iyiyi yakalayabilmek için sahadan bize iletilen tüm bilgileri dikkate alıyoruz. Bugün itibariyle görev alanımıza giren tüm internet haber sitelerini takip ediyoruz. 1 Ekim 2023’ten itibaren internet haber sitelerine verdiğimiz süre dolacak ve kesinlikle de uzatmayı düşünmüyoruz. Kendimizden eminiz, ne yaptığımızı biliyoruz ve sizlerden de bunu bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kurumun, üstlendiği görevlere sahip çıktığını ve paydaşlarıyla sürekli irtibat halinde olunduğunu vurgulayan Erkılınç, iyi niyetli olan hiçbir yayın organını mağdur etmeyeceklerini kaydederek, basın kuruluşlarından Yönetmeliğin yüklediği zorunlulukları asgari düzeyde yerine getirmelerini beklediklerini ifade etti.

“Tık avcılığı peşinde koşanlarla işimiz yok”

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin asgari ziyaretçi trafik şartları başta olmak üzere bazı maddelerinin esnetilmesinin, internet haber sitelerinin yarıdan fazlası hedefe ulaşmışken gazetecilik mesleğinin geriye götürülmesi anlamına geleceğini belirten Erkılınç, şöyle konuştu:

“Gazeteciliğin mesleki anlamda gerilediğini artık meslek duayenleri bile kabul ediyor. Bu Yönetmelik, tüm maddeleri itibarıyla mesleğin başarısını önceliyor ve gazetede kaybedilen gücün internet medyasında yeniden kazanılmasını öngörüyor. Yönetmeliğe dikkatli bakıldığında ‘tık avcılığı’ peşinde koşanlarla işimiz olmadığını net bir şekilde görürsünüz. Üretilen tüm içeriklerde; kaliteyi, özgünlüğü ve kaybettiğimiz mesleki değerleri arıyoruz. Manipülasyonun her türlüsü ile mücadele ediyoruz. Bunu yaparken internet medyasını zapt etmeyi değil saygınlığını artırmayı hedefliyoruz.”

Dünyanın her yerinde gazeteciliğin zor koşullarda yapıldığını ve haber başta olmak üzere içeriklerin büyük zahmetlerle üretildiğini kaydeden Erkılınç, “Dijital yayıncılıkla birlikte çok zor ürettiğimizi, çok kolay hedef kitleye ulaştırabildiğimiz, birçok alanda tasarruf sağladığımız bir döneme girmiş bulunuyoruz. Üstelik sadece mahallinde muhatap bulan içerikleri, ülkenin hatta dünyanın ilgisine sunuyoruz. Neredeyse 15 yıldır hem Kurum olarak hazırlandığımız hem de yayınlarımızı hazırladığımız kazancı yüksek, maliyeti düşük bu fırsatı tepmememiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının hayırlar getirmesini temenni eden Erkılınç, dijital dönüşüm sürecinde büyük emek ve mesai harcayan Kurum yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

Genel Müdür Erkılınç’ın konuşmasının ardından sırasıyla Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü, İlan Müdürlüğü, Kontrol Müdürlüğü ve Muhasebe Müdürlüğü’nün görev alanlarına ilişkin bilgilendirme ve sunumlarını gerçekleştireceği eğitim bölümüne geçildi.