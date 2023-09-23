Festivalin ilk akşamında sahne alan ünlü sanatçı İrem Derici, sahne performansı ve söylediği şarkılarla geceye renk kattı.

Germencik Belediyesi tarafından 20’ncisi düzenlenen Geleneksel Tarım, İncir, Kültür ve Sanat Festivali Cumhuriyet Meydanında başladı. Kurulan stantlarda yöreye özgü yiyecekler vatandaşlarla buluşturuldu. Selatin Mahallesi organik köy pazarı da festivali gezenlerden tam not aldı. Çocuk oyun gruplarıyla farklı etkinliklerin yapıldığı etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıktı. Kurulan stantlardaki üreticilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Fuat Öndeş, festivalin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikte çocuklarla da bir araya gelen Başkan Öndeş, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

İNCİR ÜRETİCİLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ



Günün akşamında ise interaktif Show sahne sanatçısı Doğukan Alsay, performansı ile alanı dolduran binlerce kişiye coşkulu dakikalar yaşattı. Doğukan Alsay, interaktif şovlarıyla, DJ performansları ve ışık gösterileriyle festivale renk kattı. İncir yetiştiriciliği yarışmasında dereceye giren Durmuş Şahin, Gülçin Akkaya, Mürsel Sarı ve Uysal Aydoğdu’ya ödüllerini Belediye Başkanı Fuat Öndeş verdi.

“BİZE NASİP OLDU”



Germenciklilerin, her şeyin en iyisini layık ettiğini ifade eden Başkan Öndeş, “Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında, incir festivalimizin 20’incisini yapmak bize nasip oldu. Çocuğundan gencine, yaşlısına varıncaya kadar toplumun tüm kesimlerine hitap edecek, onları bir nebze olsun eğlendirip, keyiflendirecek bir festival düzenledik. Kendi dönemimizde üçüncü festivalimizi yaptık. Bu tecrübeyle beraber, her festivalimizden alnımızın akıyla güzelce çıktık. Festivalimizde tüm vatandaşlarımıza iyi eğlenceler diliyoruz” dedi.

İREM DERİCİ COŞTURDU

Festivalin ilk akşamında sahneye çıkan ünlü sanatçı İrem Derici, sahne performansı ile beğeni topladı.



Binlerce vatandaşın ilgi gösterdiği konserde, Derici’nin seslendirdiği şarkılarla vatandaşlar doyasıya eğlendi, unutulmaz bir gece yaşadı.

Öte yandan İrem Derici konseri ile başlayan festivalin ikinci günü olan cumartesi gününde Ömer Faruk Bostan, pazar günü de Haluk Levent sahne alacak.