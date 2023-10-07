İzmir’de genç istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi son olarak Cumhuriyet’in 100. yılında “Kariyer Fuar İzmir’23”ün açılışını yaptı. Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde düzenlenen fuarın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, belediye bürokratları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, özel sektör firmaları, meslek kuruluşları katıldı. Açılışta ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki istihdamı artırmak için işveren ile işgücünü bir araya getirecek kariyer sitesi www.kariyerimiz.com.tr de kullanıma açıldı. Fuara gençler büyük ilgi gösterdi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaları incelemek için deprem bölgesine giden Başkan Soyer fuara katılamadı ancak açılışta hazırladığı video mesajla gençlere seslendi. Mesajında bu özel günde gençlerin yanında olmak istediğini fakat deprem bölgesinde yapılan işleri kontrol etmek için bölgeye gittiğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gençlerin hayallerine sahip çıktığımız bu buluşmayla Cumhuriyet’in 100. yılında sizlerle ne yapsak az. Meslek Fabrikası’ndaki eğitimlerin yanında kariyer fuarı ile başka bir adım atıyoruz. Gençler hem bugünün ortakları hem de toplumsal kalkınmanın en önemli güçlerinden biri. Bu farkındalıkla sorumluluk almaya devam ediyoruz. İlk defa belediye olarak bu fuarı organize etmiş olduk. Genç işsizliğinin azaltılması, gençlerin gelecekte çalışabilecekleri firmalar ile tanışmalarını sağlamak, kariyer konusunda gençlerin donanımını artırmak amacıyla iş arayan, işveren ve üniversite kariyer merkezlerinin bir araya geldiği bir fuar düzenliyoruz. İzmir’de yaşayan, eğitim gören üniversite öğrencisi, mezunu gençlerin kariyer hayatlarına pozitif kazanım edindirmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizin kanayan yarası istihdam sorununa destek sağlayacak bir sistem de kurduk. Artık gençler www.kariyerimiz.com.tr üzerinden iş insanlarıyla rahatlıkla buluşabilecek. İş insanları da gençlere rahatla ulaşabilecek. Kurduğumuz bu umut köprüsünü üniversite, sivil toplum kuruluşları ve iş verenler ile hep birlikte inşa edeceğiz. Refah ve adalet hiç solmamak üzere yeşerecek. İzmir sizlerle güzel” dedi.



Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise “Başkanımız Tunç Soyer, gençlere çok önem veriyor ama neden önem veriyor onu da bilmek gerek. Başkanımız çok iyi biliyor ki gençlik gelecek demek. Gençlik yoksa gelecek de yok. Bütün bu fuarlar, gençlere yapılan destekler, gıda yardımları, burslar, yurtlar bir yerel yönetim olarak neler yapılabilirse onu elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Sizler bizim için önemlisiniz, çok kıymetlisiniz. Gençlere iş vermemiz gerek. Devletin herkese tam istihdam vermesi gerek. Herkesin aynı standartta yarınları düşünmeden yaşayabileceği bir Türkiye hayal ediyoruz. Böyle bir ülkenin özlemini duyuyoruz. Yerel yönetimler Türkiye’deki istihdam problemini çözemez. Bunun için bu ülkenin el birliği ile çalışarak bu problemi çözmesi gerekir” diye konuştu.



Açılışın ardından moderatörlüğünü Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü çalışanı Gürhan Özsamancı’nın yaptığı “Akademide Kariyer” başlıklı söyleşi yapıldı. Söyleşiye Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan konuşmacı olarak katıldı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı’nın, 6-8 Ekim tarihlerinde Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde düzenlediği “Kariyer Fuar İzmir’23” fuarı iş çevresi ile iş hayatına adım atacak gençleri buluşturdu. “Hayallerin Kariyere Dönüşsün” sloganıyla İzmir’de yaşayan 18-35 yaş arası üniversite öğrencisi ve mezunu genç grubuna seslenen fuarda 170 katılımcı yer aldı. Fuarı ziyaret etmek isteyenler 10.00 – 18.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek. Ayrıca fuarda CV hazırlama tekniklerinden, mülakatlara hazırlanmaya, dijital marka kimliğinden sağlıkta yapay zeka konularına kadar pek çok söyleşi 8 Ekim tarihine kadar gençlerle buluşacak. Söyleşi programlarının detaylarına ise www.gencizmir.com sitesinden ulaşılabilir.



170 katılımcı firmanın bulunacağı fuarda; Üniversite Kariyer Merkezleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, İzmir Tınaztepe Üniversitesi,İzmir Demokrasi Üniversitesi, meslek odaları, Teknopark-Teknoloji Transfer Ofisleri, sivil toplum kuruluşları ve temsilcileri, firma, kurum, kuruluşlar paydaş olarak bulunuyor.



2017 yılından itibaren işveren ile iş gücünü bir araya getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi’nin yaptığı bölgesel analizler, sektörel araştırmalar ve iş gücü piyasasının talepleri doğrultusunda “www.kariyerimiz.com.tr” sitesi açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı işbirliği ile hayata geçirilen site; iş dünyası ile iş arayışı olan kişilerin daha verimli ve etkili bir şekilde bir araya gelmesini sağlayacak.