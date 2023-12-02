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Kadıköy Belediyesi, depremzede çiftçilerin ürettiği ürünleri Kadıköy’e getirerek deprem dayanışma pazarları kurmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Kadıköy Belediyesi, depremzede çiftçilerden ve kooperatiflerden aldığı ürünlerle Deprem Dayanışma Pazarı kurarak dayanışmayı büyütmeye devam ediyor. Bu hafta sonu yedinci kez kurulacak pazarda Erzin Kooperatifi, Defne Kadın Kooperatifi, Samandağ Kadın Kooperatifi, Vakıfköy Kooperatifi ve Hatay Deprem Dayanışma Kooperatifi’nden alınan yerel ürünler tezgâhlardaki yerini alacak.

Elde edilen gelirin tamamının depremzede çiftçilere gönderildiği pazarda kredi kartıyla da alışveriş yapılabilecek.

Kadıköy Belediyesi Deprem Dayanışma Pazarı, bugün Kadıköy Belediyesi’nin bahçesinde kurulacak ve saat 11.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak.