Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın koordinesiyle 2023 yılında başlatılan ve İstanbul’un tüm ilçelerini kapsayan “Yarısı Bizden” kampanyası ile riskli yapıların dönüşümü sürerken, Bakan Murat Kurum, Bahçelievler’de evini dönüştüren emekli bir vatandaşın hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın koordinesiyle 2023 yılında başlatılan ve İstanbul’un tüm ilçelerini kapsayan “Yarısı Bizden” kampanyası ile riskli yapıların dönüşümü devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde Yarısı Bizden kampanyasından yararlanan Sevim Yazıcı’nın hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, “Bahçelievler'de 40 yıldır yaşadığı evini Yarısı Bizden kampanyamız ile dönüştüren Sevim Yazıcı, İstanbullu hemşehrilerimize bir çağrıda bulunuyor: Herkes evini kentsel dönüşüme versin” dedi.

Bahçelievler'de 40 yıldır yaşadığı evini Yarısı Bizden kampanyamız ile dönüştüren Sevim Yazıcı, İstanbullu hemşehrilerimize bir çağrıda bulunuyor:"Herkes evini kentsel dönüşüme versin.”#TalepSizdenYarısıBizden @kdbgovtr pic.twitter.com/NRRacnCjj9— Murat KURUM (@murat_kurum) April 9, 2025

40 yıldır Bahçelievler’de oturan Sevim Yazıcı, asrın felaketinin ardından deprem korkusunun daha da arttığını bu yüzden evini yenileme kararı aldığını anlattı. Eski binaları artık görmeyecekleri için çok mutlu olduğunu ifade eden Yazıcı, "Bahçelievler daha da güzelleşiyor. İnsanlar çürük, depreme dayanıksız evlerde oturmasınlar. Bu proje çok güzel bir uygulama. Herkes evini mutlaka dönüşüme versin, bu kampanyadan yararlansın. İnşallah herkes depreme dayanıksız evlerini yıktırıp yeniden yaptırır" dedi.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Hatırlanacağı gibi 'Yarısı Bizden' desteği ile İstanbul’da evini yenilemek isteyen vatandaşlara 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği sağlanıyor.

İlk yıl faizsiz olarak verilen kredi, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra geri ödenmeye başlanıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Alan bazlı dönüşümlerde ise TOKİ ve Emlak Konut GYO devreye girerek inşaat sürecini üstleniyor. 700 bin TL’lik hibe bina maliyetinden düşürülüp kalan borç uygun ödeme koşulları ile taksitlendiriliyor.