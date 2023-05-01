İYİ Parti Aydın İl Başkanlığı, İYİ Parti’den istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi’ne geçtiğini açıklayan İYİ Parti Köşk Belediye Meclisi Üyesi Cemil Kahraman hakkında basın ve kamuoyu açıklaması yaptı.

İYİ Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“01.05.2023 tarihinde mesnetsiz iddialarla yaptığı basın açıklaması ile istifa ettiğini duyurarak MHP saflarına katıldığını ilan eden Cemil Kahraman'ın Köşk ilçe başkanlığımızın 29.04.2023 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden ihraç istemiyle disipline sevk edildiği ve ihraç olacağını anladığı için istifa ettiği aşikardır. Kendisini partimizden istifa ettiği gibi, suçlamalarına bahis İYİ Partililerin oylarıyla seçildiği Belediye Meclis Üyeliğinden de istifa etmeye davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İYİ Parti tarafından Cemil Kahraman hakkında, Köşk İlçe Başkanlığı'nın 29.04.2023 tarihli yönetim kurulu kararı da paylaşıldı.