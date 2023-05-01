1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Savaş, AK Parti olarak göreve geldikleri günden bu yana işçi ve emekçilerin sorunlarına her zaman samimiyetle çözüm üretmeye çalıştıklarını vurguladı.

“Önemli kazanımlar elde etmelerini sağladık”

Milletvekili Savaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Emek, bizim inancımızda ve kültürümüzde müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. AK Parti olarak biz de göreve geldiğimiz günden bu yana işçi ve emekçilerimizin sorunlarına her zaman samimiyetle çözüm üretmeye çalıştık. İstihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri, programı hayata geçirdik. Bu anlayışla, emekçilerimizin ücretten sosyal haklara kadar her alanda önemli kazanımlar elde etmelerini sağladık.

Ülkemizin rekabet gücünün artmasında etkin bir role sahip işçi kardeşlerimizin yaşam standartlarını yükseltmek ve onlara güvenli iş koşulları sağlamak her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu doğrultuda iktidara geldiğimiz 2002 senesinde 184 lira olan, yani 126 dolara tekabül eden asgari ücreti bugün 8 bin 500 liraya, yani 437 dolara yükselttik. Bununla kalmayarak, gelir ve damga vergilerini de kaldırdık; tüm gelirlerin asgari ücret kadar kısmını muafiyet kapsamına aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde biz ne yaptıysak işçi, emekçi kardeşlerimizle birlikte yaptık. 1 Mayıs'ın adeta bayram havasında geçmesini ve resmi tatil edilmesini temin ettik. Bu bizim işçi kardeşlerimizle, emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır.

Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında her zaman yanımızda yer alan işçi kardeşlerimizin Türkiye Yüzyılı’nda da yanımızda olacaklarına inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerimle; Türkiye’nin kalkınmasına, büyümesine emek ve alın teriyle katkıda bulunan bütün işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.”